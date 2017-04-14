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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Лидс
Ньюкасл - Лидс: обзор матча 14 апреля 2017
Ньюкасл
14.04.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
67'
Д. Ласселлс
90+5'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Лидс
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
К. Руф
Желтая карточка
Д. Коулбэк
90'
+4
Желтая карточка
Д. Шелви
90'
+4
Замена
М. Диаме
️️️️
А. Перес
90'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
М. Ритчи
84'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
А. Хэйден
79'
78'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Г. Берарди
76'
Замена
С. Дукара
️️️️
Л. Бридкатт
75'
Желтая карточка
К. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
Д. Ласселлс
Пас отдал
А. Митрович
67'
61'
Замена
Х. Сако
️️️️
А. Педраса
54'
Желтая карточка
К. Бартли
52'
Желтая карточка
П. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
4-3-3
1
Дарлоу
14
Дамметт
99
Мбемба
24
Ласселлс
30
Ритчи
6
Анита
14
Хэйден
26
Шелви
9
Митрович
22
Перес
94
Гуффран
3-3-1-1-2
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
28
Берарди
27
Филлипс
23
Педраса
23
Бридкатт
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
30
Ритчи
2
Йедлин
2
Йедлин
30
Ритчи
22
Перес
17
Диаме
17
Диаме
22
Перес
14
Хэйден
4
Коулбэк
4
Коулбэк
14
Хэйден
28
Берарди
18
Тэйлор
18
Тэйлор
28
Берарди
23
Бридкатт
15
Дукара
15
Дукара
23
Бридкатт
23
Педраса
9
Сако
9
Сако
23
Педраса
Остались в запасе
Ньюкасл
Лидс
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ньюкасл - Лидс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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