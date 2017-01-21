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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Ротерхэм
Ньюкасл - Ротерхэм: обзор матча 21 января 2017
Ньюкасл
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
4 : 0
Завершен
Ротерхэм
45+3'
Д. Мерфи
49'
М. Ритчи
59'
А. Перес
77'
М. Ритчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ротерхэм
87'
Замена
С. Келли
️️️️
Э. Форд
Замена
Д. Стерри
️️️️
Д. Йедлин
80'
ГОЛ! 4:0!
М. Ритчи
Пас отдал
Д. Шелви
77'
75'
Замена
С. Аллан
️️️️
Д. Тейлор
Замена
А. Лазаар
️️️️
Д. Мерфи
75'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
64'
61'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Йетс
ГОЛ! 3:0!
А. Перес
Пас отдал
Д. Йедлин
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Ритчи
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Йедлин
45'
+3
45'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЛП
21
Ричард Смолвуд
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
7
Энтони Форд
ПП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-2-2-3
1
Дарлоу
26
Кларк
2
Йедлин
24
Ласселлс
14
Дамметт
30
Ритчи
14
Хэйден
26
Шелви
94
Гуффран
9
Мерфи
22
Перес
3-1-5-1
12
О'Доннелл
14
Фишер
3
Мэтток
6
Вуд
21
Смолвуд
7
Форд
6
Волкс
15
Адейеми
26
Белаид
28
Тейлор
12
Йетс
2
Йедлин
2
Стерри
2
Стерри
2
Йедлин
9
Мерфи
33
Лазаар
33
Лазаар
9
Мерфи
94
Гуффран
10
Амеоби
10
Амеоби
94
Гуффран
7
Форд
12
Келли
12
Келли
7
Форд
28
Тейлор
19
Аллан
19
Аллан
28
Тейлор
12
Йетс
25
Уорд
25
Уорд
12
Йетс
Остались в запасе
Ньюкасл
Ротерхэм
26
Матс Селс
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
45
Лоуренс Билбо
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Остались в запасе
45
Лоуренс Билбо
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ньюкасл - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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