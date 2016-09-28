Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Норвич Сити
Ньюкасл - Норвич Сити: обзор матча 28 сентября 2016
Ньюкасл
28.09.2016, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
4 : 3
Завершен
Норвич Сити
24'
Д. Гэйл
71'
Д. Гэйл
90+4'
Й. Гуффран
90+5'
Д. Гэйл
44'
Г. Дорранс
52'
К. Джером
69'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Норвич Сити
ГОЛ! 4:3!
Д. Гэйл
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Й. Гуффран
Пас отдал
Д. Йедлин
90'
+4
Замена
К. Атсу
️️️️
П. Дамметт
90'
86'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Джером
79'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
Д. Ласселлс
78'
78'
Желтая карточка
К. Джером
74'
Желтая карточка
М. Ольссон
Желтая карточка
А. Митрович
73'
Замена
А. Митрович
️️️️
М. Диаме
71'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Д. Коулбэк
71'
ГОЛ! 2:3!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Шелви
71'
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мерфи
Пас отдал
Р. Брэди
60'
Желтая карточка
Г. Дорранс
59'
Желтая карточка
Д. Хаусон
52'
ГОЛ! 1:2!
К. Джером
Пас отдал
Д. Мерфи
45'
Желтая карточка
Р. Брэди
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дорранс
Желтая карточка
П. Дамметт
43'
Желтая карточка
М. Ритчи
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
М. Ритчи
24'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
АП
6
Александер Теттей
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
3-2-3-2
1
Дарлоу
26
Кларк
2
Йедлин
24
Ласселлс
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
26
Шелви
4
Коулбэк
94
Гуффран
34
Гэйл
4-3-1-2
23
МакГоверн
13
Ольссон
16
Мартин
4
Бассонг
12
Пинту
6
Теттей
18
Дорранс
11
Брэди
16
Хаусон
23
Мерфи
35
Джером
4
Коулбэк
14
Хэйден
14
Хэйден
4
Коулбэк
14
Дамметт
30
Атсу
30
Атсу
14
Дамметт
17
Диаме
9
Митрович
9
Митрович
17
Диаме
23
Мерфи
6
Беннетт
6
Беннетт
23
Мерфи
35
Джером
7
Оливейра
7
Оливейра
35
Джером
Остались в запасе
Ньюкасл
Норвич Сити
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
26
Джон Радди
ВР
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ньюкасл - Норвич Сити
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Норвич Сити
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+