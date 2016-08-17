Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Рединг
Ньюкасл - Рединг: обзор матча 17 августа 2016
Ньюкасл
17.08.2016, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
4 : 1
Завершен
Рединг
20'
А. Хэйден
50'
М. Ритчи (П)
69'
Д. Гэйл
89'
Д. Гэйл
45'
Г. МакКлири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Рединг
Замена
Р. Ааронс
️️️️
М. Ритчи
90'
ГОЛ! 4:1!
Д. Гэйл
89'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Й. Гуффран
84'
79'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Р. Беренс
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
А. Перес
76'
ГОЛ! 3:1!
Д. Гэйл
69'
68'
Желтая карточка
Д. Эванс
62'
Желтая карточка
Я. Керморган
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Ритчи
50'
49'
Желтая карточка
К. Гантер
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. МакКлири
40'
Желтая карточка
Д. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
А. Хэйден
Пас отдал
Й. Гуффран
20'
19'
Желтая карточка
Д. Обита
Желтая карточка
Д. Гэйл
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
АП
14
Айзек Хэйден
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
4
Джордж Эванс
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
4-3-1-2
26
Селс
30
Ритчи
26
Кларк
99
Мбемба
14
Дамметт
26
Шелви
6
Анита
14
Хэйден
22
Перес
34
Гэйл
94
Гуффран
2-5-1-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
4
Эванс
7
Беренс
21
Обита
19
Уильямс
8
Свифт
8
ван ден Берг
29
Керморган
12
МакКлири
30
Ритчи
17
Ааронс
17
Ааронс
30
Ритчи
22
Перес
24
Ласселлс
24
Ласселлс
22
Перес
94
Гуффран
4
Коулбэк
4
Коулбэк
94
Гуффран
7
Беренс
11
Мейте
11
Мейте
7
Беренс
Остались в запасе
Ньюкасл
Рединг
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Ньюкасл - Рединг
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Рединг
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+