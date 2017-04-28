Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ньюкасл
Кардифф - Ньюкасл: обзор матча 28 апреля 2017
Кардифф
28.04.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
55'
К. Атсу
65'
А. Хэйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ньюкасл
90'
Замена
Д. Стерри
️️️️
А. Перес
Желтая карточка
Д. Ричардс
79'
73'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Коулбэк
66'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Мерфи
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Хэйден
Пас отдал
А. Перес
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
П. Уиттингем
64'
Замена
Д. Роллс
️️️️
Г. Халфорд
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Атсу
Замена
К. Нун
️️️️
К. Харрис
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ОП
40
Кадим Харрис
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кардифф
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-1-4-1
1
МакГрегор
5
Экюэль-Манга
12
Беннетт
23
Моррисон
6
Ричардс
45
Халфорд
40
Харрис
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
30
Хойлетт
7
Зохоре
4-4-1-1
33
Эллиот
2
Йедлин
26
Кларк
99
Мбемба
14
Дамметт
22
Перес
14
Хэйден
4
Коулбэк
17
Диаме
30
Атсу
9
Мерфи
45
Халфорд
32
Роллс
32
Роллс
45
Халфорд
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
7
Уиттингем
40
Харрис
12
Нун
12
Нун
40
Харрис
22
Перес
2
Стерри
2
Стерри
22
Перес
4
Коулбэк
26
Шелви
26
Шелви
4
Коулбэк
9
Мерфи
9
Митрович
9
Митрович
9
Мерфи
Остались в запасе
Кардифф
Ньюкасл
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кардифф - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Ньюкасл
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+