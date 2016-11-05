Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Кардифф
Ньюкасл - Кардифф: обзор матча 05 ноября 2016
Ньюкасл
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
3'
К. Атсу
45'
Й. Гуффран
77'
П. Уиттингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кардифф
Замена
М. Диаме
️️️️
К. Атсу
89'
85'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
77'
ГОЛ! 2:1!
П. Уиттингем
Пас отдал
М. Шамах
75'
Замена
К. Харрис
️️️️
К. Нун
74'
Замена
П. Уиттингем
️️️️
К. Ричардсон
72'
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. Ламберт
Замена
В. Анита
️️️️
Й. Гуффран
72'
ГОЛ! 2:0!
Й. Гуффран
Пас отдал
Д. Йедлин
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Атсу
Пас отдал
А. Митрович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
АП
12
Крэйг Нун
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
4-2-1-3
1
Дарлоу
14
Дамметт
24
Ласселлс
2
Йедлин
26
Кларк
26
Шелви
14
Хэйден
30
Атсу
9
Митрович
22
Перес
94
Гуффран
3-2-3-1-1
13
Амос
23
Моррисон
21
Пелтье
14
Бамба
12
Беннетт
15
Ричардсон
12
Нун
32
Роллс
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
17
Ламберт
94
Гуффран
6
Анита
6
Анита
94
Гуффран
30
Атсу
17
Диаме
17
Диаме
30
Атсу
12
Нун
40
Харрис
40
Харрис
12
Нун
15
Ричардсон
7
Уиттингем
7
Уиттингем
15
Ричардсон
17
Ламберт
27
Шамах
27
Шамах
17
Ламберт
Остались в запасе
Ньюкасл
Кардифф
26
Матс Селс
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Ньюкасл - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Кардифф
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+