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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ньюкасл
Рединг - Ньюкасл: обзор матча 07 марта 2017
Рединг
07.03.2017, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ньюкасл
Желтая карточка
К. Гантер
90'
+2
88'
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. Коулбэк
75'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Мерфи
69'
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Д. Обита
️️️️
Л. Мур
50'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Л. Келли
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
77
Джордон Матч
АП
8
Джои ван ден Берг
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
8
Джон Свифт
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-2-1-3
26
Аль-Хабси
6
Блэкетт
5
МакШейн
2
Гантер
26
Мур
4
Келли
8
ван ден Берг
77
Матч
29
Керморган
12
МакКлири
11
Граббан
3-2-2-3
1
Дарлоу
30
Ритчи
26
Кларк
24
Ласселлс
18
Гамес
14
Дамметт
26
Шелви
4
Коулбэк
9
Мерфи
22
Перес
94
Гуффран
26
Мур
21
Обита
21
Обита
26
Мур
4
Келли
19
Уильямс
19
Уильямс
4
Келли
4
Коулбэк
17
Диаме
17
Диаме
4
Коулбэк
94
Гуффран
30
Атсу
30
Атсу
94
Гуффран
9
Мерфи
34
Гэйл
34
Гэйл
9
Мерфи
Остались в запасе
Рединг
Ньюкасл
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Рединг - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Мадейски
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