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Китай. Суперлига
Команды
Хэнань
Яго Майдана
Статистика
€ 1 млн
Яго Майдана - статистика
Хэнань
6 февраля 1996 (30), Крисиума
#2 | Защитник
195 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Хэнань
0 : 0
06.09.2026
Чэнду Жунчэн
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Китай. Суперлига 2025
Китай. Суперлига 2024
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Америка Минейро
30
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.11.2023
Америка Минейро
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Америка Минейро
3 : 4
29.10.2023
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
26.10.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 1
23.10.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Америка Минейро
1 : 2
19.10.2023
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
3 : 2
09.10.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
0 : 1
26.09.2023
Васко да Гама
1' - 45'
45'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Америка Минейро
0 : 2
20.09.2023
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Куяба
2 : 2
16.09.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Америка Минейро
2 : 1
27.08.2023
Сан-Паулу
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
3 : 1
20.08.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Америка Минейро
0 : 1
13.08.2023
Гойас
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
3 : 1
07.08.2023
Америка Минейро
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Америка Минейро
1 : 4
30.07.2023
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Фламенго
1 : 1
22.07.2023
Америка Минейро
1' - 90'
57'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коритиба
3 : 1
09.07.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
02.07.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Америка Минейро
1 : 2
26.06.2023
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
3 : 1
23.06.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Америка Минейро
2 : 2
11.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
2 : 0
29.05.2023
Америка Минейро
1' - 90'
51'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Америка Минейро
2 : 1
21.05.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Америка Минейро
0 : 4
15.05.2023
Крузейро
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
2 : 2
11.05.2023
Америка Минейро
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Америка Минейро
1 : 2
07.05.2023
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 2
30.04.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сан-Паулу
3 : 0
23.04.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Америка Минейро
0 : 3
15.04.2023
Флуминенсе
1' - 63'
41'
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