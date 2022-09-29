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    Яго Майдана - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Яго
    Фамилия Майдана
    Команда Америка Минейро
    Состав Основной
    Родной город Крисиума
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 16 3 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    10.11.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.11.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:4 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    02.11.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    27.10.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.10.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.10.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    10.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    07.10.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    29.09.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    28'
    19.09.2022 84' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.09.2022 77' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    28.08.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    22.08.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    15.08.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    06.08.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.08.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:1 Аваи (Флорианополис)
    25.07.2022 72' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    22.07.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    51'
    18.07.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Брагантино (Сан-Паулу)
    12.07.2022 74' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    30.05.2022 1' -46' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    15.05.2022 1' -39' Коритиба (Коритиба) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    17' 39'
    07.05.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    7'
    30.04.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    17.04.2022 1' -67' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    18' 65'
    11.04.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    29'
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