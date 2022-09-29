Яго Майдана - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Майдана
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крисиума
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Майдана
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крисиума
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|16
|3
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:4
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|28'
|19.09.2022
|84' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.09.2022
|77' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|22.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|15.08.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.08.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.08.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Аваи (Флорианополис)
|25.07.2022
|72' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.07.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|51'
|18.07.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Брагантино (Сан-Паулу)
|12.07.2022
|74' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|30.05.2022
|1' -46'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|15.05.2022
|1' -39'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|17' 39'
|07.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|7'
|30.04.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|17.04.2022
|1' -67'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|18' 65'
|11.04.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|29'