Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 450 тыс

Эдин Омераджич - статистика

Реймс
20 марта 2002 (24), Женева
#12 | Вратарь
195 см
Швейцария
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Реймс
1 : 1
18.09.2026
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 2, 5 тур
Реймс
2 : 2
05.09.2026
Генгам
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серветт
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Люцерн
0 : 1
29.05.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Серветт
3 : 3
25.05.2023
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Винтертур
0 : 1
20.05.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
5 : 0
13.05.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Грассхоппер
2 : 3
07.05.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
1 : 1
29.04.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Серветт
4 : 0
26.04.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Янг Бойз
6 : 1
22.04.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 2
08.04.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Серветт
2 : 1
01.04.2023
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лугано
1 : 1
19.03.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Серветт
0 : 1
12.03.2023
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 1
05.03.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Серветт
1 : 1
26.02.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Базель
2 : 2
19.02.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Винтертур
1 : 2
15.02.2023
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
2 : 1
11.02.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Санкт-Галлен
3 : 0
04.02.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
29.01.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
4 : 1
13.11.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
06.11.2022
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Серветт
2 : 2
29.10.2022
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
23.10.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 3
20.10.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
0 : 0
16.10.2022
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
1 : 1
09.10.2022
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лугано
1 : 0
02.10.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
3 : 2
11.09.2022
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Люцерн
0 : 2
04.09.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Серветт
3 : 1
27.08.2022
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
3 : 0
14.08.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
1 : 0
06.08.2022
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
0 : 0
30.07.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
1 : 1
24.07.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Серветт
1 : 0
17.07.2022
Санкт-Галлен
Был в запасе
Главные новости
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
4
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
3
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
9
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+