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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Серветт
Санкт-Галлен - Серветт: обзор матча 04 февраля 2023
Санкт-Галлен
04.02.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Серветт
8'
Л. Гертлер
39'
Ж. Гуйемено (П)
89'
В. Геббельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Серветт
ГОЛ! 3:0!
В. Геббельс
Пас отдал
Ч. Аколо
89'
84'
Замена
Т. Валь
️️️️
Т. Конья
Замена
Г. Карлен
️️️️
Р. Азеведо
80'
Замена
А. Крауши
️️️️
M. Kempter
80'
Желтая карточка
В. Геббельс
76'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ж. Гуйемено
70'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
К. Витциг
70'
69'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
69'
Замена
А. Антунес
️️️️
П. Пфлюке
64'
Вторая желтая
Б. Кеспедес
60'
Желтая карточка
Т. Маньин
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Л. Даяку
57'
46'
Замена
Т. Маньин
️️️️
М. Диалло
46'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Д. Кутеса
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Д. Кутеса
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Гуйемено
39'
33'
Пенальти не реализован!
Д. Кутеса
26'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
ГОЛ! 1:0!
Л. Гертлер
Пас отдал
Л. Даяку
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Алессандро Крауши
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-5-1
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
24
5
Вальчи
21
Гуйемено
17
Азеведо
7
Витциг
16
Гертлер
4
Стильхарт
43
Даяку
4-3-2-1
32
Фрик
25
Диалло
19
Северен
3
Вуйоз
3
Клиши
10
Кеспедес
8
Конья
9
Стеванович
14
Пфлюке
7
Кутеса
9
Бедья
24
17
Крауши
17
Крауши
24
7
Витциг
34
Гвидотти
34
Гвидотти
7
Витциг
17
Азеведо
13
Карлен
13
Карлен
17
Азеведо
21
Гуйемено
69
Геббельс
69
Геббельс
21
Гуйемено
43
Даяку
77
Аколо
77
Аколо
43
Даяку
25
Диалло
2
Маньин
2
Маньин
25
Диалло
8
Конья
25
Валь
25
Валь
8
Конья
14
Пфлюке
8
Антунес
8
Антунес
14
Пфлюке
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
7
Кутеса
23
Роделен
23
Роделен
7
Кутеса
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Серветт
8
Leonhard Munst
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
8
Leonhard Munst
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Санкт-Галлен - Серветт
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
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