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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Сьон
Серветт - Сьон: обзор матча 13 мая 2023
Серветт
13.05.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
5 : 0
Завершен
Сьон
5'
П. Пфлюке
8'
Д. Кутеса
9'
Г. Клиши
70'
М. Стеванович
84'
Э. Кривелли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Сьон
86'
Замена
Я. Фортюн
️️️️
Г. Карлен
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Э. Кривелли
84'
Замена
Т. Валь
️️️️
Т. Конья
83'
Замена
М. Диалло
️️️️
К. Мбабу
79'
Замена
Б. Фофана
️️️️
П. Пфлюке
79'
ГОЛ! 4:0!
М. Стеванович
Пас отдал
Э. Кривелли
70'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
66'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Д. Кутеса
66'
47'
Замена
D. Iapichino
️️️️
Л. Дзуффи
46'
Замена
Н. Лаванчи
️️️️
Д. Каваре
46'
Замена
M. Araz
️️️️
М. Балотелли
46'
Замена
Р. Циглер
️️️️
Н. Сайнтини
33'
Желтая карточка
Балтасар
28'
Желтая карточка
Г. Карлен
ГОЛ! 3:0!
Г. Клиши
9'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кутеса
Пас отдал
М. Стеванович
8'
ГОЛ! 1:0!
П. Пфлюке
Пас отдал
К. Мбабу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Сьон
25
Shaban Kuquku
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
9
Яссин Фортюн
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Фрик
19
Северен
3
Вуйоз
6
Барон
3
Клиши
43
Мбабу
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
14
Пфлюке
9
Бедья
3-4-3
12
15
Каваре
2
Шмид
39
Сайнтини
25
Сиприен
7
Дзуффи
33
Буа
8
Балтасар
11
Карлен
13
Сио
45
Балотелли
43
Мбабу
25
Диалло
25
Диалло
43
Мбабу
8
Конья
25
Валь
25
Валь
8
Конья
14
Пфлюке
10
Фофана
10
Фофана
14
Пфлюке
7
Кутеса
23
Роделен
23
Роделен
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
7
Дзуффи
19
19
7
Дзуффи
39
Сайнтини
3
Циглер
3
Циглер
39
Сайнтини
15
Каваре
14
Лаванчи
14
Лаванчи
15
Каваре
11
Карлен
9
Фортюн
9
Фортюн
11
Карлен
45
Балотелли
8
8
45
Балотелли
Остались в запасе
Серветт
Сьон
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
8
Алексис Антунес
АП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
25
Shaban Kuquku
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
8
Алексис Антунес
АП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Остались в запасе
25
Shaban Kuquku
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Серветт - Сьон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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