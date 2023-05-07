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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Серветт
Грассхоппер - Серветт: обзор матча 07 мая 2023
Грассхоппер
07.05.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
2 : 3
Завершен
Серветт
7'
М. Шабани
67'
Г. Моранди
40'
Й. Северен
51'
М. Стеванович
82'
М. Стеванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Серветт
Желтая карточка
Ш. Демхасадж
90'
+5
Замена
Н. Блазуччи
️️️️
Х. Кавабе
90'
+3
84'
Замена
Х. Туати
️️️️
П. Пфлюке
84'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
С. Руй
82'
ГОЛ! 2:3!
М. Стеванович
Пас отдал
А. Барон
Замена
Д. Какури
️️️️
Ц. Вильям Нденг
78'
Замена
Ф. Ходжа
️️️️
Т. Хара
78'
72'
Замена
Т. Валь
️️️️
С. Леле Диба
68'
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
68'
Замена
А. Антунес
️️️️
Д. Кутеса
ГОЛ! 2:2!
Г. Моранди
Пас отдал
П. Пушич
67'
Замена
Г. Моранди
️️️️
М. Шабани
61'
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Стеванович
Пас отдал
К. Мбабу
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
Р. Дадашов
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
Й. Северен
Пас отдал
С. Леле Диба
Желтая карточка
Р. Дадашов
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Шабани
Пас отдал
Р. Дадашов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
70
Петар Пушич
ПП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
8
Дион Какури
АП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-4-1-1
99
Морейра
77
Болла
15
Секо
20
Лосли
70
Хара
6
Абраши
7
Нденг
6
Кавабе
70
Пушич
37
Шабани
9
Дадашов
4-3-2-1
32
Фрик
43
Мбабу
4
Руй
6
Барон
19
Северен
8
Конья
30
Леле Диба
9
Стеванович
7
Кутеса
14
Пфлюке
9
Бедья
70
Хара
19
Ходжа
19
Ходжа
70
Хара
6
Кавабе
20
Блазуччи
20
Блазуччи
6
Кавабе
7
Нденг
8
Какури
8
Какури
7
Нденг
37
Шабани
11
Моранди
11
Моранди
37
Шабани
9
Дадашов
9
Демхасадж
9
Демхасадж
9
Дадашов
4
Руй
3
Вуйоз
3
Вуйоз
4
Руй
30
Леле Диба
25
Валь
25
Валь
30
Леле Диба
7
Кутеса
8
Антунес
8
Антунес
7
Кутеса
14
Пфлюке
24
Туати
24
Туати
14
Пфлюке
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
Остались в запасе
Грассхоппер
Серветт
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Грассхоппер - Серветт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Лугано
2 : 1
21.11.2026
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1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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