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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Серветт
Винтертур - Серветт: обзор матча 20 мая 2023
Винтертур
20.05.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Серветт
52'
К. Бедья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Серветт
90'
+5
Замена
Б. Фофана
️️️️
М. Стеванович
90'
+5
Замена
С. Руй
️️️️
Т. Конья
Желтая карточка
М. Ди Джусто
90'
+2
Замена
️️️️
Н. Буркарт
77'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
А. Гантенбайн
77'
72'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Д. Кутеса
72'
Замена
А. Антунес
️️️️
П. Пфлюке
72'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
Замена
Т. Шаттин
️️️️
S. Diaby
65'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Х. Криэциу
62'
Замена
L. Vögele
️️️️
N. Manzambi
62'
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Бедья
Пас отдал
А. Барон
30'
Желтая карточка
С. Леле Диба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
26
Laurin Vögele
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
14
Sidiki Camara
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-1-1-2-3
21
5
Гелми
18
17
Гантенбайн
71
Криэциу
16
8
Рамизи
11
Ди Джусто
7
25
99
Буркарт
4-3-2-1
32
Фрик
43
Мбабу
3
Вуйоз
6
Барон
19
Северен
8
Конья
30
Леле Диба
9
Стеванович
14
Пфлюке
7
Кутеса
9
Бедья
17
Гантенбайн
15
Гонсалвеш
15
Гонсалвеш
17
Гантенбайн
7
26
26
7
71
Криэциу
47
Лтайеф
47
Лтайеф
71
Криэциу
18
33
Шаттин
33
Шаттин
18
8
Конья
4
Руй
4
Руй
8
Конья
14
Пфлюке
8
Антунес
8
Антунес
14
Пфлюке
9
Стеванович
10
Фофана
10
Фофана
9
Стеванович
7
Кутеса
23
Роделен
23
Роделен
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
Остались в запасе
Винтертур
Серветт
16
Тимоти Фаюлу
ВР
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
Главный тренер
Бруно Бернер
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Винтертур - Серветт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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