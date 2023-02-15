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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Серветт
Винтертур - Серветт: обзор матча 15 февраля 2023
Винтертур
15.02.2023, среда, 20:45
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Серветт
53'
J. Ardaiz
63'
М. Стеванович
77'
Т. Валь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Серветт
90'
+1
Замена
Р. Роделен
️️️️
П. Пфлюке
77'
ГОЛ! 1:2!
Т. Валь
Пас отдал
М. Стеванович
Замена
С. Балле
️️️️
J. Ardaiz
74'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Буркарт
74'
Желтая карточка
А. Гантенбайн
72'
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
64'
64'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
А. Антунес
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Стеванович
57'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
57'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Д. Дулин
57'
Замена
️️️️
К. Мбабу
ГОЛ! 1:0!
J. Ardaiz
Пас отдал
А. Гантенбайн
53'
52'
Желтая карточка
А. Антунес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Винтертур
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
10
Самуэль Балле
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Серветт
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
14
Sidiki Camara
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
3-2-1-4
21
18
23
17
Гантенбайн
16
44
Родригес
11
Ди Джусто
9
25
99
Буркарт
9
Буэсс
3-1-2-2-1
12
Омераджич
43
Мбабу
4
Руй
19
Северен
28
Дулин
9
Стеванович
25
Валь
8
Антунес
14
Пфлюке
9
Бедья
14
Корбас
14
Корбас
16
77
77
16
99
Буркарт
47
Лтайеф
47
Лтайеф
99
Буркарт
9
10
Балле
10
Балле
9
28
Дулин
10
Кеспедес
10
Кеспедес
28
Дулин
8
Антунес
7
Кутеса
7
Кутеса
8
Антунес
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
14
Пфлюке
23
Роделен
23
Роделен
14
Пфлюке
Остались в запасе
Винтертур
Серветт
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Винтертур - Серветт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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