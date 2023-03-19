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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Серветт
Лугано - Серветт: обзор матча 19 марта 2023
Лугано
19.03.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
90+1'
Ж. Целар
74'
Т. Валь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Серветт
ГОЛ! 1:1!
Ж. Целар
Пас отдал
М. Амура
90'
+1
87'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
Т. Конья
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
К. Хайризи
79'
Замена
Б. Бабич
️️️️
У. Бизлими
79'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
М. Валенсуэла
79'
77'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
К. Бедья
74'
ГОЛ! 0:1!
Т. Валь
Пас отдал
Д. Кутеса
Желтая карточка
А. Аригони
71'
67'
Замена
Т. Валь
️️️️
А. Антунес
Замена
М. Амура
️️️️
Р. Мачек
63'
Желтая карточка
Р. Мачек
61'
59'
Желтая карточка
К. Бедья
45'
+1
Желтая карточка
Б. Кеспедес
Замена
А. Аригони
️️️️
Ф. Дапрела
33'
21'
Желтая карточка
А. Антунес
Желтая карточка
К. Хайризи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
21
Baba Souare
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
4-1-3-2
58
Осигве
16
Валенсуэла
21
Хайдари
5
Дапрела
28
Хайризи
20
Думбия
28
Мачек
14
Саббатини
25
Бизлими
31
Алиседа
9
Целар
4-3-2-1
32
Фрик
2
Маньин
4
Руй
6
Барон
19
Северен
9
Стеванович
8
Конья
10
Кеспедес
8
Антунес
7
Кутеса
9
Бедья
5
Дапрела
34
Аригони
34
Аригони
5
Дапрела
16
Валенсуэла
7
Факкинетти
7
Факкинетти
16
Валенсуэла
28
Мачек
9
Амура
9
Амура
28
Мачек
25
Бизлими
27
Бабич
27
Бабич
25
Бизлими
28
Хайризи
4
Эспиноса
4
Эспиноса
28
Хайризи
8
Конья
3
Вуйоз
3
Вуйоз
8
Конья
8
Антунес
25
Валь
25
Валь
8
Антунес
9
Бедья
14
Пфлюке
14
Пфлюке
9
Бедья
Остались в запасе
Лугано
Серветт
13
Serif Berbic
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лугано - Серветт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
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2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
08.11.2026
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Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
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Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
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2 : 0
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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