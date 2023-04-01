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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Янг Бойз
Серветт - Янг Бойз: обзор матча 01 апреля 2023
Серветт
01.04.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
70'
К. Бедья
84'
П. Пфлюке
25'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Янг Бойз
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
87'
87'
Замена
К. Имери
️️️️
С. Лаупер
ГОЛ! 2:1!
П. Пфлюке
84'
82'
Желтая карточка
Л. Блум
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
81'
75'
Замена
М. Элиа
️️️️
Ж. Монтейру
71'
Желтая карточка
Ж. Монтейру
ГОЛ! 1:1!
К. Бедья
Пас отдал
Х. Туати
70'
67'
Желтая карточка
А. Аменда
66'
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
65'
Замена
М. Чайва
️️️️
К. Масейрас
65'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Ф. Ридер
Замена
Т. Валь
️️️️
Б. Кеспедес
62'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
А. Антунес
62'
Замена
Х. Туати
️️️️
Д. Кутеса
61'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
56'
53'
Желтая карточка
Ж. Нсаме
Желтая карточка
А. Антунес
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Л. Блум
13'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
46
Ilyes Chaibi
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
14
Мигел Чайва
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
4-3-2-1
32
Фрик
19
Северен
3
Клиши
3
Вуйоз
43
Мбабу
9
Стеванович
8
Конья
10
Кеспедес
7
Кутеса
8
Антунес
9
Бедья
4-4-2
1
Расьоппи
23
Масейрас
15
Зесигер
12
Аменда
27
Блум
16
Фасснахт
32
Ридер
23
Угринич
30
Лаупер
17
Нсаме
99
Монтейру
10
Кеспедес
25
Валь
25
Валь
10
Кеспедес
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
8
Антунес
14
Пфлюке
14
Пфлюке
8
Антунес
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
7
Кутеса
24
Туати
24
Туати
7
Кутеса
23
Масейрас
14
Чайва
14
Чайва
23
Масейрас
30
Лаупер
30
Имери
30
Имери
30
Лаупер
32
Ридер
19
Ниасс
19
Ниасс
32
Ридер
99
Монтейру
12
Элиа
12
Элиа
99
Монтейру
17
Нсаме
10
Иттен
10
Иттен
17
Нсаме
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
46
Ilyes Chaibi
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Марвин Келлер
ВР
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
46
Ilyes Chaibi
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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