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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Серветт
Базель - Серветт: обзор матча 19 февраля 2023
Базель
19.02.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Серветт
51'
З. Амдуни
61'
А. Зекири
20'
А. Антунес
90+6'
К. Бедья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Серветт
Вторая желтая
Ф. Фрай
90'
+7
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Бедья
Желтая карточка
Ф. Фрай
88'
Замена
Т. Джака
️️️️
А. Зекири
86'
Замена
️️️️
С. Лопес
86'
79'
Замена
Т. Маньин
️️️️
К. Мбабу
79'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Б. Кеспедес
Замена
А. Каде
️️️️
Д. Ндой
73'
Замена
Д. Малес
️️️️
У. Новоа
73'
71'
Желтая карточка
Т. Конья
69'
Замена
Т. Конья
️️️️
Т. Валь
62'
Замена
К. Бедья
️️️️
Э. Кривелли
62'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
А. Антунес
ГОЛ! 2:1!
А. Зекири
Пас отдал
З. Амдуни
61'
58'
Желтая карточка
К. Мбабу
53'
Желтая карточка
С. Руй
ГОЛ! 1:1!
З. Амдуни
Пас отдал
А. Диуф
51'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Р. Калафьори
50'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Антунес
Пас отдал
П. Пфлюке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
4-2-2-2
1
Хитц
33
Калафьори
4
Нуху
3
Пельмар
5
Ланг
20
Фрай
17
Диуф
12
Новоа
14
Ндой
9
Зекири
11
Амдуни
4-3-2-1
32
Фрик
43
Мбабу
4
Руй
6
Барон
19
Северен
10
Кеспедес
25
Валь
9
Стеванович
8
Антунес
14
Пфлюке
27
Кривелли
18
Лопес
18
Лопес
33
Калафьори
18
Бюргер
18
Бюргер
33
Калафьори
9
Зекири
34
Джака
34
Джака
9
Зекири
14
Ндой
30
Каде
30
Каде
14
Ндой
12
Новоа
19
Малес
19
Малес
12
Новоа
43
Мбабу
2
Маньин
2
Маньин
43
Мбабу
10
Кеспедес
30
Леле Диба
30
Леле Диба
10
Кеспедес
25
Валь
8
Конья
8
Конья
25
Валь
8
Антунес
7
Кутеса
7
Кутеса
8
Антунес
27
Кривелли
9
Бедья
9
Бедья
27
Кривелли
Остались в запасе
Базель
Серветт
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
12
Эдин Омераджич
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Базель - Серветт
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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