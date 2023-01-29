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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Сьон
Серветт - Сьон: обзор матча 29 января 2023
Серветт
29.01.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Сьон
18'
К. Бедья
33'
К. Бедья
50'
Д. Сио
85'
Д. Дулин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Сьон
Замена
Р. Роделен
️️️️
Д. Кутеса
89'
85'
Желтая карточка
М. Балотелли
85'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Дулин
77'
Замена
К. Буа
️️️️
Балтасар
77'
Замена
Итаитинга
️️️️
И. Шуареф
Желтая карточка
М. Диалло
75'
Желтая карточка
Д. Кутеса
70'
Замена
А. Антунес
️️️️
П. Пфлюке
68'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
68'
50'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сио
Пас отдал
И. Шуареф
46'
Замена
Д. Сио
️️️️
Л. Дзуффи
46'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Ф. Стоилькович
42'
Вторая желтая
В. Сиприен
41'
Желтая карточка
В. Сиприен
ГОЛ! 2:0!
К. Бедья
Пас отдал
Т. Конья
33'
30'
Желтая карточка
А. Гргич
26'
Желтая карточка
Д. Каваре
ГОЛ! 1:0!
К. Бедья
Пас отдал
М. Стеванович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
44
Alexandre Nsakala
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
3
Вуйоз
25
Диалло
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
14
Пфлюке
9
Бедья
3-4-3
13
Линднер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
15
Каваре
8
Гргич
25
Сиприен
7
Дзуффи
8
Балтасар
81
Стоилькович
8
7
Шуареф
14
Пфлюке
8
Антунес
8
Антунес
14
Пфлюке
7
Кутеса
23
Роделен
23
Роделен
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
8
Балтасар
33
Буа
33
Буа
8
Балтасар
7
Шуареф
76
Итаитинга
76
Итаитинга
7
Шуареф
7
Дзуффи
13
Сио
13
Сио
7
Дзуффи
81
Стоилькович
45
Балотелли
45
Балотелли
81
Стоилькович
Остались в запасе
Серветт
Сьон
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
44
Alexandre Nsakala
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
44
Alexandre Nsakala
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Серветт - Сьон
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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2 : 0
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0 : 0
08.11.2026
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31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Сьон
- : -
29.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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