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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Серветт
Люцерн - Серветт: обзор матча 29 мая 2023
Люцерн
29.05.2023, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Серветт
33'
К. Бедья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Серветт
90'
+3
Замена
B. Souare
️️️️
Х. Туати
90'
+3
Замена
Р. Роделен
️️️️
Т. Конья
Замена
М. Бюрх
️️️️
Л. Жакес
77'
Желтая карточка
И. Бека
73'
69'
Замена
Х. Туати
️️️️
П. Пфлюке
Замена
A. Abubakar
️️️️
Л. Виллигер
65'
64'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
64'
Замена
А. Антунес
️️️️
Д. Кутеса
54'
Желтая карточка
Н. Вуйоз
Замена
П. Шурпф
️️️️
А. Яшари
54'
Замена
М. Дрегер
️️️️
П. Дорн
54'
38'
Желтая карточка
К. Бедья
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Бедья
Пас отдал
Д. Кутеса
Желтая карточка
С. Шадер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
44
Diego Heller
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
14
Luuk Breedijk
ЦП
22
Ruben Dantas
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
21
Baba Souare
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-1-2-2-2
2
14
Жакес
30
Бека
20
Дорн
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
69
Шадер
7
Майер
90
27
Виллигер
4-3-2-1
32
Фрик
43
Мбабу
3
Вуйоз
6
Барон
19
Северен
9
Стеванович
30
Леле Диба
8
Конья
7
Кутеса
14
Пфлюке
9
Бедья
14
Жакес
15
Бюрх
15
Бюрх
14
Жакес
20
Дорн
37
Дрегер
37
Дрегер
20
Дорн
30
Яшари
11
Шурпф
11
Шурпф
30
Яшари
27
Виллигер
11
11
27
Виллигер
Туати
21
21
Туати
7
Кутеса
8
Антунес
8
Антунес
7
Кутеса
14
Пфлюке
24
Туати
24
Туати
14
Пфлюке
8
Конья
23
Роделен
23
Роделен
8
Конья
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
Остались в запасе
Люцерн
Серветт
44
Diego Heller
ВР
14
Luuk Breedijk
ЦП
22
Ruben Dantas
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
44
Diego Heller
ВР
14
Luuk Breedijk
ЦП
22
Ruben Dantas
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Люцерн - Серветт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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