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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Санкт-Галлен
Серветт - Санкт-Галлен: обзор матча 29 апреля 2023
Серветт
29.04.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
42'
К. Бедья (П)
28'
К. Витциг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Санкт-Галлен
Желтая карточка
С. Леле Диба
90'
+2
90'
+2
Замена
Р. Азеведо
️️️️
К. Витциг
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
90'
88'
Желтая карточка
Л. Гертлер
Замена
Р. Роделен
️️️️
Д. Кутеса
66'
Замена
Х. Туати
️️️️
К. Бедья
65'
Замена
А. Антунес
️️️️
П. Пфлюке
65'
63'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Э. Латте-Лат
63'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ю. Фон Мос
Желтая карточка
Г. Клиши
58'
46'
Замена
А. Вальчи
️️️️
Ж. Квинтийя
46'
Замена
M. Kempter
️️️️
А. Шмидт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бедья
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Витциг
Пас отдал
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
К. Мбабу
26'
23'
Желтая карточка
К. Витциг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
16
Ранди Шнайдер
АП
6
Патрик Суттер
ПП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Фрик
3
Вуйоз
4
Руй
6
Барон
3
Клиши
43
Мбабу
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
14
Пфлюке
9
Бедья
2-4-3-1
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
4
Стильхарт
88
Квинтийя
16
Гертлер
21
Гуйемено
22
Шмидт
7
Витциг
81
Фон Мос
29
Латте-Лат
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
14
Пфлюке
8
Антунес
8
Антунес
14
Пфлюке
7
Кутеса
23
Роделен
23
Роделен
7
Кутеса
9
Бедья
24
Туати
24
Туати
9
Бедья
22
Шмидт
24
24
22
Шмидт
88
Квинтийя
5
Вальчи
5
Вальчи
88
Квинтийя
7
Витциг
17
Азеведо
17
Азеведо
7
Витциг
81
Фон Мос
13
Карлен
13
Карлен
81
Фон Мос
29
Латте-Лат
77
Аколо
77
Аколо
29
Латте-Лат
Остались в запасе
Серветт
Санкт-Галлен
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Бубакар Фофана
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
16
Ранди Шнайдер
АП
6
Патрик Суттер
ПП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Бубакар Фофана
ЛВ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
16
Ранди Шнайдер
АП
6
Патрик Суттер
ПП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Санкт-Галлен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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- : -
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Сьон
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21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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