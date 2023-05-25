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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Базель
Серветт - Базель: обзор матча 25 мая 2023
Серветт
25.05.2023, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
3 : 3
Завершен
Базель
42'
К. Бедья
73'
Х. Туати
81'
М. Стеванович
43'
З. Амдуни
69'
В. Бюргер
89'
З. Амдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Базель
Желтая карточка
Х. Туати
90'
89'
ГОЛ! 3:3!
З. Амдуни
88'
Замена
С. Лопес
️️️️
Л. Миллар
87'
Замена
Б. Финк
️️️️
Д. Малес
Желтая карточка
Э. Кривелли
86'
ГОЛ! 3:2!
М. Стеванович
Пас отдал
Г. Клиши
81'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
79'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
79'
ГОЛ! 2:2!
Х. Туати
Пас отдал
М. Стеванович
73'
69'
ГОЛ! 1:2!
В. Бюргер
Пас отдал
Ф. Фрай
69'
Замена
А. Зекири
️️️️
Ж. Огустен
Замена
Х. Туати
️️️️
П. Пфлюке
62'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Д. Кутеса
62'
61'
Желтая карточка
Ж. Огустен
Желтая карточка
П. Пфлюке
45'
+1
43'
ГОЛ! 1:1!
З. Амдуни
Пас отдал
А. Диуф
ГОЛ! 1:0!
К. Бедья
Пас отдал
М. Стеванович
42'
Желтая карточка
М. Стеванович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
21
Baba Souare
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
14
Sidiki Camara
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
31
Erdin Ismaili
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Фрик
3
Клиши
6
Барон
3
Вуйоз
19
Северен
43
Мбабу
9
Стеванович
8
Конья
7
Кутеса
14
Пфлюке
9
Бедья
2-3-2-3
1
Хитц
5
Ланг
3
Пельмар
17
Диуф
20
Фрай
18
Бюргер
14
Ндой
17
Миллар
97
Огустен
11
Амдуни
19
Малес
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
7
Кутеса
10
Фофана
10
Фофана
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
14
Пфлюке
24
Туати
24
Туати
14
Пфлюке
17
Миллар
18
Лопес
18
Лопес
17
Миллар
97
Огустен
9
Зекири
9
Зекири
97
Огустен
19
Малес
21
Финк
21
Финк
19
Малес
Остались в запасе
Серветт
Базель
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
21
Baba Souare
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
31
Erdin Ismaili
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
21
Baba Souare
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
31
Erdin Ismaili
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Серветт - Базель
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
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- : -
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2 : 0
21.11.2026
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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