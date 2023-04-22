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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 22 апреля 2023
Янг Бойз
22.04.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
6 : 1
Завершен
Серветт
11'
К. Имери
13'
С. Иттен
16'
К. Фасснахт
44'
С. Иттен
57'
С. Иттен
80'
Ж. Фрик (АГ)
62'
П. Пфлюке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Серветт
82'
Желтая карточка
П. Пфлюке
ГОЛ в свои ворота! 6:1!
Ж. Фрик
80'
Замена
М. Чайва
️️️️
Л. Блум
78'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Ф. Ридер
72'
68'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
А. Антунес
68'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Т. Конья
67'
Замена
Х. Туати
️️️️
Д. Кутеса
62'
ГОЛ! 5:1!
П. Пфлюке
Пас отдал
Д. Кутеса
Замена
Ф. Угринич
️️️️
К. Фасснахт
60'
Замена
С. Лаупер
️️️️
Ш. Ниасс
60'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
С. Иттен
60'
60'
Замена
С. Руй
️️️️
Й. Северен
ГОЛ! 5:0!
С. Иттен
57'
ГОЛ! 4:0!
С. Иттен
Пас отдал
У. Гарсия
44'
Желтая карточка
Ф. Ридер
29'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
26'
ГОЛ! 3:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
С. Иттен
16'
ГОЛ! 2:0!
С. Иттен
Пас отдал
Ф. Ридер
13'
ГОЛ! 1:0!
К. Имери
Пас отдал
У. Гарсия
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
8
Тео Голлиард
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
21
Baba Souare
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
46
Ilyes Chaibi
ЦФ
4-1-3-2
1
Расьоппи
25
Гарсия
28
Лустенбергер
15
Зесигер
27
Блум
30
Имери
19
Ниасс
32
Ридер
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Иттен
4-2-3-1
32
Фрик
43
Мбабу
3
Вуйоз
6
Барон
19
Северен
8
Конья
25
Валь
14
Пфлюке
8
Антунес
7
Кутеса
9
Бедья
32
Ридер
77
Ррудхани
77
Ррудхани
32
Ридер
27
Блум
14
Чайва
14
Чайва
27
Блум
19
Ниасс
30
Лаупер
30
Лаупер
19
Ниасс
16
Фасснахт
23
Угринич
23
Угринич
16
Фасснахт
10
Иттен
99
Монтейру
99
Монтейру
10
Иттен
19
Северен
4
Руй
4
Руй
19
Северен
8
Антунес
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Антунес
8
Конья
10
Фофана
10
Фофана
8
Конья
7
Кутеса
24
Туати
24
Туати
7
Кутеса
Остались в запасе
Янг Бойз
Серветт
1
Марвин Келлер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Тео Голлиард
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
21
Baba Souare
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
46
Ilyes Chaibi
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Тео Голлиард
ЦП
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
21
Baba Souare
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
46
Ilyes Chaibi
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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