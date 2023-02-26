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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Винтертур
Серветт - Винтертур: обзор матча 26 февраля 2023
Серветт
26.02.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Винтертур
42'
Й. Северен
52'
J. Ardaiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Винтертур
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
89'
Замена
М. Диалло
️️️️
К. Мбабу
89'
89'
Замена
️️️️
J. Ardaiz
81'
Желтая карточка
R. Arnold
78'
Желтая карточка
С. Рамизи
78'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
С. Рамизи
Желтая карточка
Э. Кривелли
69'
Замена
S. Camara
️️️️
Д. Кутеса
65'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
65'
65'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
М. Ди Джусто
52'
ГОЛ! 1:1!
J. Ardaiz
Пас отдал
Т. Корбас
46'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
А. Гантенбайн
46'
Замена
Т. Корбас
️️️️
С. Лтайеф
44'
Желтая карточка
Y. Schmid
ГОЛ! 1:0!
Й. Северен
Пас отдал
К. Бедья
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
4-3-2-1
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
3
Вуйоз
43
Мбабу
8
Конья
10
Кеспедес
9
Стеванович
7
Кутеса
14
Пфлюке
9
Бедья
3-1-3-3
21
17
Гантенбайн
18
23
16
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
8
Рамизи
10
Балле
9
25
43
Мбабу
25
Диалло
25
Диалло
43
Мбабу
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
7
Кутеса
14
14
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
17
Гантенбайн
15
Гонсалвеш
15
Гонсалвеш
17
Гантенбайн
47
Лтайеф
14
Корбас
14
Корбас
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
99
Буркарт
99
Буркарт
11
Ди Джусто
8
Рамизи
9
Буэсс
9
Буэсс
8
Рамизи
Остались в запасе
Серветт
Винтертур
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Серветт - Винтертур
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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