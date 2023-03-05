Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Серветт
Цюрих - Серветт: обзор матча 05 марта 2023
Цюрих
05.03.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
78'
C. Ligue
73'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Серветт
90'
+4
Замена
А. Барон
️️️️
Т. Конья
88'
Желтая карточка
С. Руй
Замена
А. Маркезано
️️️️
Д. Окита
86'
85'
Желтая карточка
Т. Конья
85'
Замена
Т. Валь
️️️️
П. Пфлюке
Желтая карточка
И. Мэттью
83'
ГОЛ! 1:1!
C. Ligue
Пас отдал
Ш. Конде
78'
Замена
C. Ligue
️️️️
Ф. Алити
76'
Замена
И. Мэттью
️️️️
Б. Красники
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
Т. Конья
70'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
70'
Замена
А. Антунес
️️️️
Д. Кутеса
Желтая карточка
Ф. Алити
66'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Б. Джемаили
60'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Т. Айегун
46'
11'
Желтая карточка
Д. Кутеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-3-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
4
Омераджич
5
Алити
25
Катич
44
Конде
21
Джемаили
28
Бораниясевич
7
Красники
14
Окита
15
Айегун
4-3-2-1
32
Фрик
43
Мбабу
19
Северен
4
Руй
3
Клиши
10
Кеспедес
8
Конья
9
Стеванович
14
Пфлюке
7
Кутеса
9
Бедья
7
Красники
18
Мэттью
18
Мэттью
7
Красники
14
Окита
19
Маркезано
19
Маркезано
14
Окита
21
Джемаили
27
Рохнер
27
Рохнер
21
Джемаили
5
Алити
20
20
5
Алити
15
Айегун
9
Шимич
9
Шимич
15
Айегун
8
Конья
6
Барон
6
Барон
8
Конья
14
Пфлюке
25
Валь
25
Валь
14
Пфлюке
7
Кутеса
8
Антунес
8
Антунес
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
Остались в запасе
Цюрих
Серветт
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
12
Эдин Омераджич
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Цюрих - Серветт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
Серветт
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+