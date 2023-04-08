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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Серветт
Сьон - Серветт: обзор матча 08 апреля 2023
Сьон
08.04.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Серветт
35'
А. Гргич (П)
56'
Итаитинга
23'
Э. Кривелли
69'
М. Стеванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Серветт
Желтая карточка
А. Гргич
90'
+3
Замена
K. Halabaku
️️️️
Итаитинга
86'
83'
Желтая карточка
М. Стеванович
80'
Замена
А. Барон
️️️️
Г. Клиши
Замена
M. Araz
️️️️
Д. Сио
80'
Замена
Д. Каваре
️️️️
Н. Лаванчи
80'
78'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Э. Кривелли
Замена
И. Шуареф
️️️️
К. Буа
73'
72'
Замена
К. Бедья
️️️️
Д. Кутеса
72'
Замена
Х. Туати
️️️️
П. Пфлюке
69'
ГОЛ! 2:2!
М. Стеванович
Пас отдал
Э. Кривелли
ГОЛ! 2:1!
Итаитинга
Пас отдал
Р. Циглер
56'
46'
Желтая карточка
Т. Конья
Желтая карточка
Н. Лаванчи
44'
Желтая карточка
Итаитинга
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гргич
35'
33'
Желтая карточка
Н. Вуйоз
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
М. Стеванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Гора Диуф
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
14
Sidiki Camara
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
2
Шмид
3
Циглер
4
Диуф
14
Лаванчи
31
Поа
8
Гргич
33
Буа
76
Итаитинга
27
13
Сио
4-3-2-1
32
Фрик
43
Мбабу
19
Северен
3
Вуйоз
3
Клиши
8
Конья
25
Валь
9
Стеванович
7
Кутеса
14
Пфлюке
27
Кривелли
14
Лаванчи
15
Каваре
15
Каваре
14
Лаванчи
76
Итаитинга
29
29
76
Итаитинга
13
Сио
8
8
13
Сио
33
Буа
7
Шуареф
7
Шуареф
33
Буа
3
Клиши
6
Барон
6
Барон
3
Клиши
27
Кривелли
10
Фофана
10
Фофана
27
Кривелли
14
Пфлюке
24
Туати
24
Туати
14
Пфлюке
7
Кутеса
9
Бедья
9
Бедья
7
Кутеса
Остались в запасе
Сьон
Серветт
18
Кевин Фикеншер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
9
Яссин Фортюн
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
9
Яссин Фортюн
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Сьон - Серветт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
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25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
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Серветт
- : -
28.11.2026
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21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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Серветт
2 : 1
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
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