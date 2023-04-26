Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Цюрих
Серветт - Цюрих: обзор матча 26 апреля 2023
Серветт
26.04.2023, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Цюрих
1'
К. Бедья
38'
П. Пфлюке
55'
К. Бедья
85'
Х. Туати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Цюрих
ГОЛ! 4:0!
Х. Туати
Пас отдал
К. Мбабу
85'
Замена
Б. Фофана
️️️️
М. Стеванович
83'
Замена
Р. Роделен
️️️️
П. Пфлюке
76'
Замена
Х. Туати
️️️️
К. Бедья
76'
76'
Замена
Л. Камбери
️️️️
А. Герреро
66'
Желтая карточка
О. Селнаэс
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
61'
Замена
А. Антунес
️️️️
Д. Кутеса
61'
61'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Окита
61'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Красники
57'
Желтая карточка
Р. Шимич
ГОЛ! 3:0!
К. Бедья
55'
43'
Желтая карточка
Ф. Алити
41'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Ш. Конде
41'
Замена
Р. Шимич
️️️️
А. Маркезано
ГОЛ! 2:0!
П. Пфлюке
Пас отдал
Д. Кутеса
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Бедья
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Роко Шимич
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Фрик
6
Барон
3
Вуйоз
4
Руй
3
Клиши
43
Мбабу
9
Стеванович
8
Конья
14
Пфлюке
7
Кутеса
9
Бедья
3-1-2-3-1
25
Брехнер
31
Криезиу
5
Алити
4
Омераджич
18
Мэттью
19
Маркезано
44
Конде
14
Окита
7
Красники
3
Герреро
3
Ходжа
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
7
Кутеса
8
Антунес
8
Антунес
7
Кутеса
9
Стеванович
10
Фофана
10
Фофана
9
Стеванович
14
Пфлюке
23
Роделен
23
Роделен
14
Пфлюке
9
Бедья
24
Туати
24
Туати
9
Бедья
7
Красники
16
Хорншух
16
Хорншух
7
Красники
3
Герреро
2
Камбери
2
Камбери
3
Герреро
44
Конде
10
Селнаэс
10
Селнаэс
44
Конде
14
Окита
27
Рохнер
27
Рохнер
14
Окита
19
Маркезано
9
Шимич
9
Шимич
19
Маркезано
Остались в запасе
Серветт
Цюрих
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Серветт - Цюрих
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
Новости команд
Все
Серветт
Цюрих
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+