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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Люцерн
Серветт - Люцерн: обзор матча 12 марта 2023
Серветт
12.03.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Люцерн
51'
М. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Люцерн
90'
+5
Вторая желтая
М. Дрегер
Замена
Т. Валь
️️️️
Б. Кеспедес
90'
+1
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
90'
+1
88'
Желтая карточка
И. Бека
Красная карточка
Э. Кривелли
88'
81'
Замена
N. Toggenburg
️️️️
Д. Соргич
Вторая желтая
К. Мбабу
77'
Замена
Х. Туати
️️️️
Д. Кутеса
75'
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Бедья
75'
73'
Желтая карточка
М. Дрегер
Замена
Э. Кривелли
️️️️
П. Пфлюке
68'
62'
Замена
Т. Клидже
️️️️
П. Шурпф
62'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Л. Жакес
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Майер
Желтая карточка
К. Мбабу
50'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
4-3-2-1
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
3
Вуйоз
43
Мбабу
8
Конья
10
Кеспедес
9
Стеванович
7
Кутеса
14
Пфлюке
9
Бедья
4-1-3-1-1
1
Лорец
20
Дорн
14
Жакес
30
Бека
37
Дрегер
30
Яшари
11
Шурпф
17
Фридек
16
Белоко
7
Майер
39
Соргич
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
10
Кеспедес
25
Валь
25
Валь
10
Кеспедес
9
Бедья
8
Антунес
8
Антунес
9
Бедья
14
Пфлюке
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Пфлюке
7
Кутеса
24
Туати
24
Туати
7
Кутеса
14
Жакес
6
Дьямбу
6
Дьямбу
14
Жакес
11
Шурпф
18
Клидже
18
Клидже
11
Шурпф
39
Соргич
15
15
39
Соргич
Остались в запасе
Серветт
Люцерн
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
5
Leny Meyer
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Серветт - Люцерн
2
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
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