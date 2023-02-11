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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Грассхоппер
Серветт - Грассхоппер: обзор матча 11 февраля 2023
Серветт
11.02.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Грассхоппер
30'
К. Бедья
59'
К. Бедья
57'
Р. Дадашов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Грассхоппер
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
М. Диалло
90'
+2
Желтая карточка
С. Руй
90'
+1
88'
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
Наджак
Замена
Т. Валь
️️️️
А. Антунес
82'
80'
Замена
К. Херц
️️️️
Х. Кавабе
77'
Желтая карточка
Ц. Вильям Нденг
71'
Желтая карточка
Г. Шеттине
70'
Замена
Г. Моранди
️️️️
А. Абраши
70'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
П. Пушич
Замена
Э. Кривелли
️️️️
П. Пфлюке
68'
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
68'
ГОЛ! 2:1!
К. Бедья
Пас отдал
А. Антунес
59'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Дадашов
Замена
А. Барон
️️️️
Г. Клиши
46'
46'
Замена
Н. Лосли
️️️️
Т. Рибейру
Желтая карточка
М. Диалло
45'
Желтая карточка
К. Бедья
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Бедья
Пас отдал
П. Пфлюке
30'
18'
Желтая карточка
Т. Рибейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
4
Руй
25
Диалло
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
14
Пфлюке
8
Антунес
9
Бедья
2-5-3
99
Морейра
15
Секо
16
Рибейру
70
Пушич
6
Кавабе
7
Нденг
6
Абраши
31
Шмид
77
де Карвальо Феррейра
25
Наджак
9
Дадашов
25
Диалло
3
Вуйоз
3
Вуйоз
25
Диалло
3
Клиши
6
Барон
6
Барон
3
Клиши
8
Антунес
25
Валь
25
Валь
8
Антунес
14
Пфлюке
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Пфлюке
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
25
Наджак
33
Марграйтер
33
Марграйтер
25
Наджак
16
Рибейру
20
Лосли
20
Лосли
16
Рибейру
6
Кавабе
24
Херц
24
Херц
6
Кавабе
6
Абраши
11
Моранди
11
Моранди
6
Абраши
70
Пушич
7
Шеттине
7
Шеттине
70
Пушич
Остались в запасе
Серветт
Грассхоппер
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Серветт - Грассхоппер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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