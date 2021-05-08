Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Shaun MacDonald - статистика

Завершил карьеру
#21 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Кардифф
1 : 1
08.05.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лутон Таун
0 : 0
04.05.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ротерхэм
1 : 1
01.05.2021
Блэкберн
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Брентфорд
1 : 0
27.04.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Барнсли
1 : 0
24.04.2021
Ротерхэм
1' - 78'
28'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ротерхэм
0 : 1
18.04.2021
Бирмингем Сити
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ротерхэм
0 : 1
15.04.2021
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
3 : 1
13.04.2021
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 59'
38'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
10.04.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
0 : 3
05.04.2021
Уиком Уондерерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Миллуолл
1 : 0
02.04.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
0 : 2
20.03.2021
Ротерхэм
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ротерхэм
1 : 4
16.03.2021
Уотфорд
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
03.03.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ротерхэм
0 : 1
27.02.2021
Рединг
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
0 : 1
23.02.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Норвич Сити
1 : 0
20.02.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Борнмут
1 : 0
17.02.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
1 : 2
09.02.2021
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Престон
1 : 2
06.02.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ротерхэм
3 : 0
03.02.2021
Дерби Каунти
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
1 : 3
30.01.2021
Суонси
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
0 : 3
27.01.2021
Ротерхэм
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ротерхэм
3 : 3
19.01.2021
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Дерби Каунти
0 : 1
16.01.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
1 : 0
31.10.2020
Ротерхэм
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
3 : 0
28.10.2020
Шеффилд Уэнсдэй
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Рединг
3 : 0
24.10.2020
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
20.10.2020
Ротерхэм
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 2
17.10.2020
Норвич Сити
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ротерхэм
1 : 1
03.10.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
26.09.2020
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
0 : 1
19.09.2020
Миллуолл
1' - 90'
Главные новости
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
6
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
7
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+