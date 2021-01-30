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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Суонси
Ротерхэм - Суонси: обзор матча 30 января 2021
Ротерхэм
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 3
Завершен
Суонси
65'
Ф. Ладапо
28'
К. Хурихейн
38'
М. Гримес
74'
Д. Фултон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Суонси
83'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Д. Лоу
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. Крукс
80'
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
76'
74'
ГОЛ! 1:3!
Д. Фултон
Пас отдал
Д. Бидуэлл
74'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Я. Дханда
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ладапо
65'
Замена
К. Робертсон
️️️️
Р. Вуд
58'
Замена
Р. Гилс
️️️️
M. Olosunde
46'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
S. MacDonald
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Гримес
Желтая карточка
Р. Вуд
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Хурихейн
Пас отдал
Я. Дханда
9'
Желтая карточка
А. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
31
Джош Викерс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
15
Trevor Clarke
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
14
Дэниел Уильямс
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
2
Cameron Evans
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
3-3-4
31
Блэкмэн
6
Вуд
2
45
Хардинг
25
Крукс
26
Уайлс
29
Линдси
4
14
Смит
21
20
3-2-3-1-1
28
Вудман
6
Беннетт
6
Гехи
5
Кабанго
14
Робертс
21
Бидуэлл
14
Хурихейн
6
Гримес
31
Дханда
24
Айю
9
Лоу
4
3
Гилс
3
Гилс
4
6
Вуд
4
Робертсон
4
Робертсон
6
Вуд
21
45
Ладапо
45
Ладапо
21
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
25
Крукс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
25
Крукс
31
Дханда
4
Фултон
4
Фултон
31
Дханда
9
Лоу
13
Моррис
13
Моррис
9
Лоу
Остались в запасе
Ротерхэм
Суонси
1
Виктор Йоханссон
ВР
31
Джош Викерс
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
14
Дэниел Уильямс
ЦП
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Cameron Evans
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
31
Джош Викерс
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
Остались в запасе
14
Дэниел Уильямс
ЦП
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Cameron Evans
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Ротерхэм - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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