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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 13 апреля 2021
Ротерхэм
13.04.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
64'
Ф. Ладапо
66'
Ф. Ладапо
90'
М. Смит
52'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 3:1!
М. Смит
Пас отдал
Д. Линдси
90'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Ф. Ладапо
81'
80'
Замена
К. Уиллок
️️️️
Д. Томас
80'
Замена
И. Хаир
️️️️
С. Филд
Желтая карточка
Р. Вуд
75'
Желтая карточка
М. Смит
70'
67'
Замена
М. Бонн
️️️️
Ч. Келман
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ладапо
Пас отдал
У. Хардинг
66'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ладапо
Пас отдал
Л. Уинг
64'
Замена
Д. Линдси
️️️️
S. MacDonald
59'
Замена
М. Смит
️️️️
М. Крукс
59'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Б. Уайлс
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
О. Какай
46'
Замена
Т. Кейн
️️️️
J. de Wijs
Замена
Р. Вуд
️️️️
M. Olosunde
46'
Желтая карточка
A. MacDonald
41'
Желтая карточка
S. MacDonald
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
29
Джейми Линдси
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
3-4-3
1
Йоханссон
4
Робертсон
2
45
Хардинг
3
Гилс
25
Крукс
26
Уайлс
4
Барласер
45
Ладапо
21
4
3-2-3-2
88
Дьенг
5
Барбе
30
22
Хямяляйнен
29
Какай
16
Дикки
8
Томас
10
Йохансен
26
Филд
13
Дайкс
23
Келман
25
Крукс
14
Смит
14
Смит
25
Крукс
4
6
Вуд
6
Вуд
4
21
29
Линдси
29
Линдси
21
45
Ладапо
23
23
45
Ладапо
26
Уайлс
10
Уинг
10
Уинг
26
Уайлс
30
34
Кейн
34
Кейн
30
26
Филд
10
Хаир
10
Хаир
26
Филд
8
Томас
16
Уиллок
16
Уиллок
8
Томас
23
Келман
9
Бонн
9
Бонн
23
Келман
Остались в запасе
Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
27
Чидозие Огбене
ЛВ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
27
Чидозие Огбене
ЛВ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Остались в запасе
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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