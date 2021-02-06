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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ротерхэм
Престон - Ротерхэм: обзор матча 06 февраля 2021
Престон
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ротерхэм
65'
Ч. Эванс
1'
Д. Рафферти (АГ)
55'
Б. Уайлс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ротерхэм
90'
+3
Желтая карточка
М. Крукс
90'
+1
Замена
Р. Вуд
️️️️
Д. Барласер
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Д. Рафферти
81'
72'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
Замена
С. ван ден Берг
️️️️
P. Huntington
72'
67'
Замена
М. Крукс
️️️️
Д. Херст
67'
Замена
М. Смит
️️️️
Ф. Ладапо
66'
Замена
M. Olosunde
️️️️
Р. Гилс
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Моламби
66'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Р. Ледсон
66'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Гордон
66'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Эванс
65'
55'
ГОЛ! 0:2!
Б. Уайлс
Пас отдал
Л. Уинг
Желтая карточка
Ч. Эванс
37'
26'
Желтая карточка
Д. Барласер
14'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
Д. Линдси
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Рафферти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
4-4-1-1
1
Иверсен
2
Рафферти
6
Линдсэй
16
Хьюз
20
8
Уайтмэн
8
Моламби
29
Баркуйзен
4
Ледсон
17
Гордон
17
Эванс
3-4-3
1
Йоханссон
4
Робертсон
45
Хардинг
2
4
Барласер
29
Линдси
10
Уинг
3
Гилс
20
45
Ладапо
15
Херст
20
4
ван ден Берг
4
ван ден Берг
20
4
Ледсон
14
Джонсон
14
Джонсон
4
Ледсон
8
Моламби
44
Поттс
44
Поттс
8
Моламби
17
Гордон
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Гордон
2
Рафферти
24
Магуайр
24
Магуайр
2
Рафферти
4
Барласер
6
Вуд
6
Вуд
4
Барласер
3
Гилс
4
4
3
Гилс
15
Херст
25
Крукс
25
Крукс
15
Херст
29
Линдси
26
Уайлс
26
Уайлс
29
Линдси
45
Ладапо
14
Смит
14
Смит
45
Ладапо
Остались в запасе
Престон
Ротерхэм
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
1
Коннор Рипли
ВР
12
Paul Gallagher
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
31
Джош Викерс
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
1
Коннор Рипли
ВР
12
Paul Gallagher
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Престон - Ротерхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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