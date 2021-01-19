Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Сток Сити
Ротерхэм - Сток Сити: обзор матча 19 января 2021
Ротерхэм
19.01.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
3 : 3
Завершен
Сток Сити
31'
М. Крукс
51'
М. Смит
67'
М. Крукс
14'
A. MacDonald (АГ)
62'
Д. Батт
75'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Сток Сити
Желтая карточка
M. Olosunde
90'
+1
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
89'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Барласер
83'
Желтая карточка
М. Крукс
81'
Замена
К. Робертсон
️️️️
A. MacDonald
80'
75'
ГОЛ! 3:3!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Д. МакКлин
73'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Р. Матондо
73'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Томпсон
ГОЛ! 3:2!
М. Крукс
Пас отдал
M. Ihiekwe
67'
66'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Кузинс
66'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Браун
62'
ГОЛ! 2:2!
Д. Батт
Пас отдал
Н. Пауэлл
ГОЛ! 2:1!
М. Смит
Пас отдал
У. Хардинг
51'
39'
Желтая карточка
Д. Батт
ГОЛ! 1:1!
М. Крукс
Пас отдал
М. Смит
31'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
A. MacDonald
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Сэм Воукс
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-4-3
31
Блэкмэн
6
Вуд
2
45
Хардинг
25
Крукс
4
Барласер
29
Линдси
26
Уайлс
14
Смит
20
4
4-4-1-1
39
Барсик
15
Суттар
22
Коллинс
23
Батт
30
Норрингтон-Дэвис
12
15
Томпсон
25
Пауэлл
24
Кузинс
39
Матондо
18
Браун
4
Барласер
45
Ладапо
45
Ладапо
4
Барласер
2
4
Робертсон
4
Робертсон
2
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
39
Матондо
47
Кларк
47
Кларк
39
Матондо
24
Кузинс
7
Аллен
7
Аллен
24
Кузинс
15
Томпсон
16
МакКлин
16
МакКлин
15
Томпсон
18
Браун
26
Флетчер
26
Флетчер
18
Браун
Остались в запасе
Ротерхэм
Сток Сити
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
2
Том Смит
ПЗ
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Ротерхэм - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
Все
Ротерхэм
Сток Сити
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+