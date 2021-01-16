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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ротерхэм
Дерби Каунти - Ротерхэм: обзор матча 16 января 2021
Дерби Каунти
16.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 1
Завершен
Ротерхэм
86'
Д. Линдси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ротерхэм
90'
+1
Замена
К. Робертсон
️️️️
У. Хардинг
86'
ГОЛ! 0:1!
Д. Линдси
Замена
Л. Сибли
️️️️
Г. Шинни
83'
80'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
М. Смит
Замена
М. Берд
️️️️
К. Белик
67'
40'
Желтая карточка
Б. Уайлс
Желтая карточка
К. Белик
38'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Дерби Каунти
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Billy Jones
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4-1-3-2
13
Рос
3
Бьюкэнан
14
Бирн
5
Кларк
20
5
Белик
4
Шинни
12
Найт
29
Уогхорн
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
3-4-3
31
Блэкмэн
6
Вуд
2
45
Хардинг
29
Линдси
26
Уайлс
4
Барласер
25
Крукс
4
20
14
Смит
4
Шинни
32
Сибли
32
Сибли
4
Шинни
5
Белик
18
Берд
18
Берд
5
Белик
45
Хардинг
4
Робертсон
4
Робертсон
45
Хардинг
14
Смит
45
Ладапо
45
Ладапо
14
Смит
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ротерхэм
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
49
Кейд Гордон
ПВ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
49
Кейд Гордон
ПВ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Дерби Каунти - Ротерхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
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