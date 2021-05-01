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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Блэкберн
Ротерхэм - Блэкберн: обзор матча 01 мая 2021
Ротерхэм
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
86'
Л. Уинг
17'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Блэкберн
ГОЛ! 1:1!
Л. Уинг
86'
83'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Ротуэлл
Желтая карточка
Д. Барласер
78'
73'
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Галлахер
Желтая карточка
Д. Линдси
69'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Ч. Огбене
69'
Замена
Д. Барласер
️️️️
Д. Линдси
69'
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
69'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
S. MacDonald
46'
Замена
У. Хардинг
️️️️
A. MacDonald
36'
Желтая карточка
М. Смит
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
29
Джейми Линдси
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
3
Joe Mattock
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
24
Тирис Долан
ЦФ
2-3-1-4
31
Блэкмэн
6
Вуд
2
3
Гилс
10
Уинг
29
Линдси
27
Огбене
20
14
Смит
21
45
Ладапо
3-4-1-2
1
Камински
24
Ньямб
17
Белл
4
Харвуд-Беллис
4
Джонсон
27
Трэвис
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
22
Бреретон
10
Армстронг
20
Галлахер
29
Линдси
4
Барласер
4
Барласер
29
Линдси
21
26
Уайлс
26
Уайлс
21
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
2
45
Хардинг
45
Хардинг
2
27
Огбене
8
Джозефзун
8
Джозефзун
27
Огбене
7
Ротуэлл
10
Эллиот
10
Эллиот
7
Ротуэлл
20
Галлахер
24
Долан
24
Долан
20
Галлахер
Остались в запасе
Ротерхэм
Блэкберн
31
Джош Викерс
ВР
3
Joe Mattock
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
3
Joe Mattock
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ротерхэм - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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