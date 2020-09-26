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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ротерхэм
Бирмингем Сити - Ротерхэм: обзор матча 26 сентября 2020
Бирмингем Сити
26.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
89'
Ж. Бела (П)
87'
K. Sadlier (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ротерхэм
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Бела
89'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
K. Sadlier
Замена
Г. Гарднер
️️️️
И. Суньич
77'
Желтая карточка
И. Суньич
72'
68'
Замена
K. Sadlier
️️️️
М. Миллер
Замена
Д. Тораль
️️️️
С. Хоган
67'
60'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Херст
45'
+1
Желтая карточка
A. MacDonald
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Adam Clayton
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
4-1-2-3
13
Этеридж
2
Колен
32
Фрэнд
24
Педерсен
6
Дин
26
Суньич
8
10
Санчес
10
Юткевич
91
Бела
25
Хоган
2-2-1-5
31
Блэкмэн
2
45
Хардинг
25
Крукс
26
Уайлс
27
Огбене
15
Херст
19
Миллер
20
2
21
25
Хоган
21
Тораль
21
Тораль
25
Хоган
26
Суньич
20
Гарднер
20
Гарднер
26
Суньич
19
Миллер
23
23
19
Миллер
15
Херст
14
Смит
14
Смит
15
Херст
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ротерхэм
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
1
Андрес Прието
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
1
Андрес Прието
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Бирмингем Сити - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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