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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бирмингем Сити
Ротерхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 18 апреля 2021
Ротерхэм
18.04.2021, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
88'
Х. Дин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Бирмингем Сити
90'
Замена
Р. Харпер
️️️️
Г. Гарднер
90'
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Леко
88'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дин
Пас отдал
К. Педерсен
Замена
Д. Линдси
️️️️
К. Робертсон
81'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
S. MacDonald
81'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
80'
71'
Замена
И. Санчес
️️️️
Р. МакГри
Желтая карточка
Р. Вуд
67'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
4-2-4
1
Йоханссон
4
Робертсон
2
45
Хардинг
6
Вуд
25
Крукс
10
Уинг
20
45
Ладапо
14
Смит
21
3-3-3-1
13
Этеридж
6
Дин
24
Педерсен
2
Колен
4
Робертс
26
Суньич
3
Седдон
8
МакГри
20
Гарднер
17
Леко
10
Юткевич
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
21
26
Уайлс
26
Уайлс
21
4
Робертсон
29
Линдси
29
Линдси
4
Робертсон
8
МакГри
10
Санчес
10
Санчес
8
МакГри
20
Гарднер
45
Харпер
45
Харпер
20
Гарднер
17
Леко
25
Хоган
25
Хоган
17
Леко
Остались в запасе
Ротерхэм
Бирмингем Сити
4
Matthew Olosunde
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
41
Amari Miller
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
9
Сэм Косгров
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Остались в запасе
4
Matthew Olosunde
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Даниэль Барласер
ЦП
Остались в запасе
41
Amari Miller
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
9
Сэм Косгров
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ротерхэм - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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