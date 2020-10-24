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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ротерхэм
Рединг - Ротерхэм: обзор матча 24 октября 2020
Рединг
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
41'
Я. Мейте
79'
Я. Мейте
90+3'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ротерхэм
ГОЛ! 3:0!
Л. Жоао
90'
+3
90'
Желтая карточка
Р. Вуд
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
А. Семеду
80'
ГОЛ! 2:0!
Я. Мейте
79'
71'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
У. Хардинг
Замена
Л. Жоао
️️️️
Г. Пушкаш
66'
Замена
М. Олисе
️️️️
О. Эджария
66'
64'
Замена
M. Olosunde
️️️️
Ф. Джозефзун
62'
Замена
Д. Херст
️️️️
Д. Линдси
ГОЛ! 1:0!
Я. Мейте
Пас отдал
О. Эджария
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Майкл Олисе
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
25
Мэтт Крукс
ЦП
2
Billy Jones
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
3-5-2
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Мур
5
Моррисон
19
4
Риномхота
30
Семеду
14
Эджария
29
Лорент
47
Пушкаш
11
Мейте
2-3-5
31
Блэкмэн
6
Вуд
45
Хардинг
26
Уайлс
4
Барласер
29
Линдси
14
Смит
8
Джозефзун
20
3
21
30
Семеду
26
Макинтайр
26
Макинтайр
30
Семеду
14
Эджария
17
Олисе
17
Олисе
14
Эджария
47
Пушкаш
19
Жоао
19
Жоао
47
Пушкаш
8
Джозефзун
4
4
8
Джозефзун
45
Хардинг
45
Ладапо
45
Ладапо
45
Хардинг
29
Линдси
15
Херст
15
Херст
29
Линдси
Остались в запасе
Рединг
Ротерхэм
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Рединг - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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