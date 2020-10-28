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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 28 октября 2020
Ротерхэм
28.10.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
5'
Д. Линдси
40'
Д. Барласер (П)
45'
Д. Линдси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
S. MacDonald
️️️️
М. Миллер
82'
Желтая карточка
Д. Херст
75'
73'
Желтая карточка
М. Одубайо
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
72'
Желтая карточка
М. Миллер
71'
71'
Замена
А. Рич
️️️️
Д. Мэрриот
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Барласер
65'
56'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
К. Патерсон
ГОЛ! 3:0!
Д. Линдси
45'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Барласер
40'
39'
Красная карточка
Т. Лис
Желтая карточка
Д. Блэкмэн
26'
19'
Желтая карточка
Л. Палмер
17'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Э. Флинт
ГОЛ! 1:0!
Д. Линдси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
25
Мэтт Крукс
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
2-3-5
31
Блэкмэн
6
Вуд
45
Хардинг
26
Уайлс
4
Барласер
29
Линдси
3
19
Миллер
8
Джозефзун
45
Ладапо
20
3-2-4-1
1
31
28
Одубайо
13
Патерсон
44
Флинт
12
Лис
7
6
Пелюпесси
10
Беннэн
16
Деле-Баширу
7
Мэрриот
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
19
Миллер
21
21
19
Миллер
4
Барласер
14
Смит
14
Смит
4
Барласер
44
Флинт
2
Палмер
2
Палмер
44
Флинт
7
Мэрриот
3
Рич
3
Рич
7
Мэрриот
13
Патерсон
10
Виндасс
10
Виндасс
13
Патерсон
Остались в запасе
Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
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Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй
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2025.06.26 14:46
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