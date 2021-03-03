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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм: обзор матча 03 марта 2021
Шеффилд Уэнсдэй
03.03.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 2
Завершен
Ротерхэм
82'
M. Olosunde (АГ)
17'
М. Смит
90+6'
Ф. Ладапо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ладапо
Желтая карточка
K. Harris
90'
+5
90'
+2
Замена
K. Sadlier
️️️️
Д. Барласер
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Л. Палмер
86'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Б. Беннэн
86'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
M. Olosunde
82'
Замена
I. Brown
️️️️
С. Хатчинсон
80'
76'
Замена
T. Clarke
️️️️
Р. Гилс
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Виндасс
73'
Замена
K. Harris
️️️️
А. Рич
73'
70'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Ф. Джозефзун
66'
Красная карточка
М. Смит
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Смит
Пас отдал
Ф. Джозефзун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
3
Адам Рич
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Шеффилд Уэнсдэй
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
0
Luke Jackson
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
3-3-4
33
Уайлдсмит
13
Патерсон
31
12
Лис
24
Пенни
29
Шоу
5
Хатчинсон
3
Рич
10
Виндасс
2
Палмер
10
Беннэн
2-5-3
1
Йоханссон
2
45
Хардинг
4
Барласер
25
Крукс
26
Уайлс
10
Уинг
3
Гилс
8
Джозефзун
4
14
Смит
5
Хатчинсон
24
24
5
Хатчинсон
3
Рич
7
7
3
Рич
10
Беннэн
29
Роудс
29
Роудс
10
Беннэн
2
Палмер
7
Мэрриот
7
Мэрриот
2
Палмер
10
Виндасс
10
Качунга
10
Качунга
10
Виндасс
3
Гилс
15
15
3
Гилс
4
Барласер
23
23
4
Барласер
8
Джозефзун
45
Ладапо
45
Ладапо
8
Джозефзун
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ротерхэм
0
Luke Jackson
ЦФ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
0
Luke Jackson
ЦФ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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Шеффилд Уэнсдэй
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