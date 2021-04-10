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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм: обзор матча 10 апреля 2021
Хаддерсфилд Таун
10.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Замена
С. Хай
️️️️
Ж. Бакуна
82'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Д. Холмс
82'
81'
Замена
Д. Барласер
️️️️
Д. Линдси
Замена
Д. Уорд
️️️️
Ф. Кэмпбелл
74'
73'
Замена
Р. Гилс
️️️️
M. Olosunde
Замена
С. Томас
️️️️
Пипа
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
4-4-2
1
Шофилд
36
Кио
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
2
Пипа
7
Бакуна
14
Холмс
6
Хогг
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
9
Саного
3-4-3
1
Йоханссон
6
Вуд
2
45
Хардинг
26
Уайлс
25
Крукс
10
Уинг
29
Линдси
20
4
14
Смит
2
Пипа
7
Томас
7
Томас
2
Пипа
7
Бакуна
7
Хай
7
Хай
7
Бакуна
14
Холмс
7
Мбенза
7
Мбенза
14
Холмс
22
Кэмпбелл
25
Уорд
25
Уорд
22
Кэмпбелл
29
Линдси
4
Барласер
4
Барласер
29
Линдси
4
3
Гилс
3
Гилс
4
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Аарон Роу
ЦП
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Shaun MacDonald
ЦФ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Аарон Роу
ЦП
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Shaun MacDonald
ЦФ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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