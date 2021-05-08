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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ротерхэм
Кардифф - Ротерхэм: обзор матча 08 мая 2021
Кардифф
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
88'
М. Пак
8'
Л. Уинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ротерхэм
90'
+2
Замена
Ч. Огбене
️️️️
M. Ihiekwe
ГОЛ! 1:1!
М. Пак
Пас отдал
М. Харрис
88'
87'
Замена
J. Mattock
️️️️
Б. Уайлс
Замена
О. Ожо
️️️️
Х. Уилсон
77'
70'
Желтая карточка
Б. Уайлс
62'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Ф. Джозефзун
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Л. Бакуна
59'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Мур
59'
Желтая карточка
Д. Роллс
52'
Замена
М. Харрис
️️️️
Р. Колуилл
46'
39'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Уинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Сэм Боуэн
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
3
Joe Mattock
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4-3-2-1
12
Филлипс
3
Браун
44
Флинт
35
Нельсон
38
Нг
10
Бакуна
7
Пак
32
Роллс
10
Колуилл
10
Уилсон
19
Мур
3-4-3
31
Блэкмэн
6
Вуд
2
45
Хардинг
26
Уайлс
25
Крукс
10
Уинг
3
Гилс
8
Джозефзун
20
14
Смит
10
Колуилл
9
Харрис
9
Харрис
10
Колуилл
10
Уилсон
9
Ожо
9
Ожо
10
Уилсон
10
Бакуна
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Бакуна
19
Мур
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Мур
26
Уайлс
3
3
26
Уайлс
8
Джозефзун
29
Линдси
29
Линдси
8
Джозефзун
20
27
Огбене
27
Огбене
20
20
45
Ладапо
45
Ладапо
20
Остались в запасе
Кардифф
Ротерхэм
8
Сэм Боуэн
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Matthew Olosunde
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦП
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
8
Сэм Боуэн
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Ли Томлин
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Matthew Olosunde
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦП
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Кардифф - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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