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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Ротерхэм
Лутон Таун - Ротерхэм: обзор матча 04 мая 2021
Лутон Таун
04.05.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Ротерхэм
Замена
К. Луалуа
️️️️
Р. Танниклифф
76'
74'
Замена
J. Mattock
️️️️
Д. Барласер
65'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
M. Olosunde
65'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
М. Смит
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Д. Коллинс
62'
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Поттс
46'
43'
Желтая карточка
М. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
29
Джейми Линдси
ЦП
3
Joe Mattock
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
3-3-2-2
21
Слуга
14
Бри
5
Пирсон
15
Поттс
15
Брэдли
8
Дьюсбери-Холл
3
Нейсмит
16
Ри
8
Танниклифф
17
Коллинс
45
Адебайо
2-5-3
31
Блэкмэн
6
Вуд
45
Хардинг
26
Уайлс
25
Крукс
4
Барласер
10
Уинг
3
Гилс
20
4
14
Смит
17
Коллинс
17
Мпанцу
17
Мпанцу
17
Коллинс
15
Поттс
23
Корник
23
Корник
15
Поттс
8
Танниклифф
25
Луалуа
25
Луалуа
8
Танниклифф
4
Барласер
3
3
4
Барласер
14
Смит
27
Огбене
27
Огбене
14
Смит
4
45
Ладапо
45
Ладапо
4
Остались в запасе
Лутон Таун
Ротерхэм
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Виктор Йоханссон
ВР
29
Джейми Линдси
ЦП
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
29
Джейми Линдси
ЦП
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Лутон Таун - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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