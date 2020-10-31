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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ротерхэм
Сток Сити - Ротерхэм: обзор матча 31 октября 2020
Сток Сити
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
27'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ротерхэм
Желтая карточка
М. Фокс
90'
+3
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Н. Пауэлл
89'
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Кэмбелл
78'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Д. Томпсон
78'
71'
Желтая карточка
М. Смит
70'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
59'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Линдси
59'
Замена
М. Крукс
️️️️
S. MacDonald
41'
Желтая карточка
A. MacDonald
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКлин
Пас отдал
А. Ганн
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
4-4-2
1
Ганн
15
Суттар
23
Батт
3
Фокс
2
Смит
12
16
МакКлин
25
Пауэлл
15
Томпсон
26
Флетчер
23
Кэмбелл
2-2-5
31
Блэкмэн
2
45
Хардинг
4
Барласер
29
Линдси
21
19
Миллер
8
Джозефзун
20
3
15
Томпсон
24
Кузинс
24
Кузинс
15
Томпсон
25
Пауэлл
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
18
Браун
18
Браун
23
Кэмбелл
21
25
Крукс
25
Крукс
21
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
29
Линдси
14
Смит
14
Смит
29
Линдси
Остались в запасе
Сток Сити
Ротерхэм
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
26
Бен Уайлс
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
26
Бен Уайлс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Сток Сити - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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