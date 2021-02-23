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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ноттингем Форест
Ротерхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 23 февраля 2021
Ротерхэм
23.02.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
67'
Р. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Ноттингем Форест
88'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Ф. Кровинович
87'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
А. Кноккарт
Замена
K. Sadlier
️️️️
Б. Уайлс
80'
Замена
Р. Гилс
️️️️
Д. Барласер
80'
Желтая карточка
A. MacDonald
79'
79'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
75'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Г. Мюррэй
67'
ГОЛ! 0:1!
Р. Йетс
Пас отдал
Т. Фигейреду
66'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Л. Фримен
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
M. Olosunde
66'
Желтая карточка
М. Смит
42'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
88
Кафу
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
3-4-3
1
Йоханссон
4
Робертсон
2
45
Хардинг
25
Крукс
4
Барласер
10
Уинг
26
Уайлс
4
14
Смит
20
4-3-2-1
30
Самба
2
Фигейреду
6
Уорролл
13
Бонг
29
Кристи
10
Кровинович
22
Йетс
88
Кафу
93
Кноккарт
15
Фримен
39
Мюррэй
26
Уайлс
23
23
26
Уайлс
4
Барласер
3
Гилс
3
Гилс
4
Барласер
4
45
Ладапо
45
Ладапо
4
10
Кровинович
37
Гарнер
37
Гарнер
10
Кровинович
93
Кноккарт
6
Блэкетт
6
Блэкетт
93
Кноккарт
15
Фримен
11
Лолли
11
Лолли
15
Фримен
39
Мюррэй
33
Тэйлор
33
Тэйлор
39
Мюррэй
Остались в запасе
Ротерхэм
Ноттингем Форест
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Ротерхэм - Ноттингем Форест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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