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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ротерхэм
Миллуолл - Ротерхэм: обзор матча 02 апреля 2021
Миллуолл
02.04.2021, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
64'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Ротерхэм
90'
+3
Желтая карточка
A. MacDonald
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Р. Вудс
87'
84'
Пенальти не реализован!
М. Смит
78'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. Крукс
78'
Замена
Д. Херст
️️️️
Д. Барласер
78'
Замена
К. Робертсон
️️️️
Л. Уинг
Желтая карточка
Д. Купер
75'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Уоллес
74'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Б. Митчелл
74'
Замена
К. Зохоре
️️️️
М. Беннетт
73'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
Пас отдал
С. Мэлони
64'
59'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Ф. Ладапо
58'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
Р. Гилс
56'
Красная карточка
Р. Вуд
Замена
A. Pearce
️️️️
Ш. Хатчинсон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
25
Мэтт Крукс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
29
Джейми Линдси
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
3-2-3-1
33
Биалковски
5
Купер
12
Эванс
2
Мэлони
3
Уоллес
20
МакНамара
18
Вудс
16
Митчелл
17
Уоллес
10
Беннетт
3-4-3
1
Йоханссон
6
Вуд
45
Хардинг
2
25
Крукс
4
Барласер
10
Уинг
3
Гилс
20
45
Ладапо
14
Смит
4
Хатчинсон
15
15
4
Хатчинсон
18
Вудс
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
18
Вудс
16
Митчелл
11
Мэхони
11
Мэхони
16
Митчелл
10
Беннетт
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Беннетт
17
Уоллес
10
Бедварссон
10
Бедварссон
17
Уоллес
10
Уинг
4
Робертсон
4
Робертсон
10
Уинг
45
Ладапо
29
Линдси
29
Линдси
45
Ладапо
3
Гилс
26
Уайлс
26
Уайлс
3
Гилс
4
Барласер
15
Херст
15
Херст
4
Барласер
25
Крукс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
25
Крукс
Остались в запасе
Миллуолл
Ротерхэм
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Миллуолл - Ротерхэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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