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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Норвич Сити
Ротерхэм - Норвич Сити: обзор матча 17 октября 2020
Ротерхэм
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
3'
Ф. Ладапо
69'
M. Ihiekwe (АГ)
90+4'
Д. Хагилл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Норвич Сити
90'
+7
Замена
К. МакЛин
️️️️
Э. Буэндия
Желтая карточка
М. Крукс
90'
+6
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Хагилл
80'
Замена
Т. Пукки
️️️️
М. Стиперманн
80'
Замена
М. Вранчич
️️️️
О. Скипп
Замена
М. Смит
️️️️
Ф. Ладапо
77'
Замена
Р. Вуд
️️️️
S. MacDonald
73'
Красная карточка
A. MacDonald
70'
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
M. Ihiekwe
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. Миллер
67'
56'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Пенальти не реализован!
Ф. Ладапо
21'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ладапо
Пас отдал
К. Робертсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
33
Адам Айда
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
3-3-4
31
Блэкмэн
4
Робертсон
2
45
Хардинг
26
Уайлс
25
Крукс
4
Барласер
20
19
Миллер
45
Ладапо
21
4-1-1-1-3
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
6
Кинтилья
4
Хэнли
34
Скипп
10
Рупп
22
Стиперманн
9
Хагилл
10
Буэндия
33
Айда
21
6
Вуд
6
Вуд
21
45
Ладапо
14
Смит
14
Смит
45
Ладапо
19
Миллер
8
Джозефзун
8
Джозефзун
19
Миллер
10
Буэндия
23
МакЛин
23
МакЛин
10
Буэндия
34
Скипп
8
Вранчич
8
Вранчич
34
Скипп
22
Стиперманн
20
Пукки
20
Пукки
22
Стиперманн
Остались в запасе
Ротерхэм
Норвич Сити
15
Джордж Херст
ЦФ
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
29
Джейми Линдси
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
15
Джордж Херст
ЦФ
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
29
Джейми Линдси
ЦП
Остались в запасе
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ротерхэм - Норвич Сити
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
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Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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