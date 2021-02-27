Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Рединг
Ротерхэм - Рединг: обзор матча 27 февраля 2021
Ротерхэм
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 1
Завершен
Рединг
26'
М. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Рединг
Желтая карточка
M. Olosunde
90'
87'
Замена
T. Esteves
️️️️
Э. Риномхота
Желтая карточка
Б. Уайлс
85'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Ф. Ладапо
81'
Замена
Д. Херст
️️️️
Л. Уинг
80'
76'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
О. Эджария
Замена
T. Clarke
️️️️
S. MacDonald
66'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Р. Гилс
66'
Желтая карточка
A. MacDonald
64'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Моррисон
Замена
Б. Уайлс
️️️️
К. Робертсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-3-4
1
Йоханссон
4
Робертсон
45
Хардинг
2
3
Гилс
10
Уинг
25
Крукс
45
Ладапо
14
Смит
21
4
4-5-1
1
Кабрал
17
Идом
5
Моррисон
26
Мур
3
Ричардс
29
Лорент
30
Семеду
4
Риномхота
17
Олисе
14
Эджария
19
Жоао
10
Уинг
15
Херст
15
Херст
10
Уинг
3
Гилс
23
23
3
Гилс
4
Робертсон
26
Уайлс
26
Уайлс
4
Робертсон
21
15
15
21
45
Ладапо
8
Джозефзун
8
Джозефзун
45
Ладапо
14
Эджария
26
Макинтайр
26
Макинтайр
14
Эджария
4
Риномхота
19
19
4
Риномхота
Остались в запасе
Ротерхэм
Рединг
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
12
Том Холмс
ЦЗ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
Остались в запасе
12
Том Холмс
ЦЗ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Ротерхэм - Рединг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
Все
Ротерхэм
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+