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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ротерхэм
Барнсли - Ротерхэм: обзор матча 24 апреля 2021
Барнсли
24.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
2'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Ротерхэм
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Моррис
90'
+1
Желтая карточка
А. Хальме
85'
78'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Р. Вуд
78'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
S. MacDonald
78'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Д. Линдси
Желтая карточка
Т. Сиббик
65'
58'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
54'
Желтая карточка
A. MacDonald
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Соллбауэр
51'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
46'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Вуд
28'
Желтая карточка
S. MacDonald
7'
Замена
Д. Блэкмэн
️️️️
В. Йоханссон
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
М. Хелик
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
29
Джейми Линдси
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
3
Joe Mattock
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
3-2-2-3
40
Коллинс
6
Хелик
5
Андерсен
6
Хальме
21
Соллбауэр
2
Бриттан
4
Стайлс
20
Моуатт
12
Вудроу
9
Дайк
9
Моррис
2-3-1-4
1
Йоханссон
6
Вуд
2
29
Линдси
10
Уинг
3
Гилс
27
Огбене
20
21
45
Ладапо
14
Смит
9
Моррис
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Моррис
21
Соллбауэр
6
Сиббик
6
Сиббик
21
Соллбауэр
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
1
Йоханссон
31
Блэкмэн
31
Блэкмэн
1
Йоханссон
21
26
Уайлс
26
Уайлс
21
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
6
Вуд
45
Хардинг
45
Хардинг
6
Вуд
29
Линдси
8
Джозефзун
8
Джозефзун
29
Линдси
Остались в запасе
Барнсли
Ротерхэм
4
Яспер Мун
ЦЗ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
3
Joe Mattock
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Конор Чаплин
ЦФ
Остались в запасе
3
Joe Mattock
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Барнсли - Ротерхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
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Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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