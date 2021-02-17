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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Ротерхэм
Борнмут - Ротерхэм: обзор матча 17 февраля 2021
Борнмут
17.02.2021, среда, 23:15
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
23'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ротерхэм
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Л. Кук
87'
79'
Замена
Р. Гилс
️️️️
M. Olosunde
78'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
М. Смит
78'
Замена
Д. Херст
️️️️
Л. Уинг
77'
Желтая карточка
М. Смит
73'
Желтая карточка
У. Хардинг
69'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Д. Барласер
63'
Желтая карточка
Б. Уайлс
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Данжума
62'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Биллинг
Пас отдал
А. Смит
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
15
Trevor Clarke
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
15
Рико
20
Картер-Викерс
6
Келли
15
Смит
8
Лерма
4
Кук
8
Биллинг
19
Станислас
7
Данжума
9
Сарридж
3-4-3
1
Йоханссон
4
Робертсон
6
Вуд
45
Хардинг
26
Уайлс
4
Барласер
10
Уинг
25
Крукс
20
4
14
Смит
7
Данжума
7
Брукс
7
Брукс
7
Данжума
4
Кук
4
Пирсон
4
Пирсон
4
Кук
4
3
Гилс
3
Гилс
4
14
Смит
45
Ладапо
45
Ладапо
14
Смит
10
Уинг
15
Херст
15
Херст
10
Уинг
4
Барласер
8
Джозефзун
8
Джозефзун
4
Барласер
Остались в запасе
Борнмут
Ротерхэм
33
Джордан Земура
ЛЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
33
Джордан Земура
ЛЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Борнмут - Ротерхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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